Глава офиса Зеленского пожаловался на психбольных в партии «Слуга народа»

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что в партии «Слуга народа» есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом сообщает «112 Украина».

«Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества», — заявил Богдан.

При этом Богдан сделал оговорку, что до сих под не установлено, «кто такой психически здоровый человек».

Он отметил, что члены партии ссорятся, «что-то требуют».

«Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда», — заявил Богдан.

Ранее Зеленский раскритиковал Богдана за фото в наручниках в Сен-Тропе.