Депутат Госдумы оценил планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек дал комментарий по поводу плана правительства Украины о соединении Балтийского и Черного моря. Об этом пишут «Известия».
Он сравнил данную инициативу с планом коммунистов, в котором говорилось о том, чтобы повернуть вспять сибирские реки.
Бальбек отметил, что украинское правительство свои планом продемонстрировало «нездоровый азарт».
По его мнению, такую попытку Киева показать свою работоспособность оценивать не будут.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал соединение водным маршрутом Балтийское и Черное моря. Он сообщил, что существует 40 водных путей, о которых возможно договориться с Польшей и Белоруссией.