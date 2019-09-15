Депутат Госдумы оценил планы Украины соединить Балтийское и Черное моря

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек дал комментарий по поводу плана правительства Украины о соединении Балтийского и Черного моря. Об этом пишут «Известия».

Он сравнил данную инициативу с планом коммунистов, в котором говорилось о том, чтобы повернуть вспять сибирские реки.

Бальбек отметил, что украинское правительство свои планом продемонстрировало «нездоровый азарт».

По его мнению, такую попытку Киева показать свою работоспособность оценивать не будут.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал соединение водным маршрутом Балтийское и Черное моря. Он сообщил, что существует 40 водных путей, о которых возможно договориться с Польшей и Белоруссией.