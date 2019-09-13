Зеленский назвал отношения с Трампом прекрасными

Глава Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения нового украинского руководства с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, диалог между двумя странами идет в правильном направлении.

Зеленский отметил, что теперь США выделило Украине в сфере безопасности дополнительные $140 млн. Изначально было запланировано $250 млн.

Также украинский лидер заявил, что у него с Трампом было несколько разговоров, в ходе которых американский глава «постоянно поздравлял с какими-то победами» Зеленского.

Ранее была названа дата визита Зеленского в США.