Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский начал с того, что работа по карте выполнения соглашений идет в рамках подготовки к саммиту в «нормандском» формате. Он отметил, что дата проведения мероприятия неизвестна, но Украина настаивает на том, чтобы саммит состоялся в сентябре.

По его словам, на встрече лидеров «нормандского» формата будут обговариваться все аспекты Минских договоренностей, а также будет затронута «формула Штайнмайера».

Ранее сообщалось, что Зеленский пожелал обсудить с главой России Владимиром Путиным сроки проведения «нормандской» встречи.