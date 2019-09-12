МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ

Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, Украина продолжит работы по пересмотру и отмене договоров с Россией и СНГ.

В украинском МИД уточняется, что деятельность по этим вопросам, которая осуществляется в соответствии с современными национальными интересами Украины, не останавливалась.

Ранее сообщалось, что власти Украины поставили на паузу вопрос расторжения двусторонних соглашений с Россией.