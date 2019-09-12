Стало известно число довольных действиями Зеленского украинцев

Действиями президента Украины Владимира Зеленского довольны 71% граждан страны. Об этом сообщает Unian.net со ссылкой на данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Как отмечается, анкетирование украинского населения проводилось с 6 по 10 сентября 2019 года, спустя более ста дней президентства действующего лидера.

Известно, что 11% граждан отрицательно относятся к политике Зеленского, 18% — не определились с позицией.

По данным опроса, уровень удовлетворенности работой главы Украины вырос почти в полтора раза по сравнению с июлем текущего года.

Ранее сообщалось, что Зеленский на посту президента помиловал 22 граждан.