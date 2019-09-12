Зеленский на посту президента помиловал 22 граждан

Президент Украины Владимир Зеленский со дня вступления на пост (20 мая 2019 года) помиловал 22 граждан. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, украинский лидер помиловал 22 человека — 5 женщин и 17 мужчин. Одному гражданину сократили срок наказания, остальных освободили.

При этом Офис Зеленского засекретил информацию о помиловании иностранных граждан, в том числе тех, кто участвовал 7 сентября в обмене задержанными между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что Зеленский помиловал 16 человек в рамках обмена России и Украины.