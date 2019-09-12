Зеленский на посту президента помиловал 22 граждан
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Президент Украины Владимир Зеленский со дня вступления на пост (20 мая 2019 года) помиловал 22 граждан. Об этом сообщают «Украинские новости».
Как отмечается, украинский лидер помиловал 22 человека — 5 женщин и 17 мужчин. Одному гражданину сократили срок наказания, остальных освободили.
При этом Офис Зеленского засекретил информацию о помиловании иностранных граждан, в том числе тех, кто участвовал 7 сентября в обмене задержанными между Украиной и Россией.
Ранее сообщалось, что Зеленский помиловал 16 человек в рамках обмена России и Украины.