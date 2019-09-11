Умер экс-президент Индонезии

Экс-глава Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Jakarta Post.

Как отмечается, в понедельник, 9 сентября, у Хабиби ухудшилось самочувствие.

После этого, согласно изданию, он находился в реанимации военного госпиталя в Джакарте.

О смерти бывшего индонезийского президента стало известно от его внучатой племянницы — певицы Мелани Субоно.

Хабиби получил техническое образование, а после стал главой министерства технологий и исследований.

В 1998 году он стал президентом страны, до 1999 года — когда парламент избрал нового лидера.