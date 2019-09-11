Новая глава ЕК хочет ускорить ассоциацию с Украиной

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачу по ускорению ассоциации с Украиной, а также с Грузией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно, вопросы расширения, в том числе программы сотрудничества и помощи Украине, в новом составе Еврокомиссии, которая начнет работать в ноябре 2019 года, будет курировать кандидат от Венгрии Ласло Троксаньи.

По словам главы Еврокомиссии, Троксанье, кроме соглашения об ассоциации, также нужно будет в ускоренном режиме реализовать создание всеобъемлющих зон свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдавией.

Кроме того, она заявляет, что ему надо будет также стремиться к углублению отраслевого сотрудничества с этими странами.