В Кремле оценили отставку Болтона

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о позиции Кремля насчет увольнения советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков заявил, что отставка Болтона является внутренним делом Соединенных штатов.

Такое заявление пресс-секретарь российского лидера сделал, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле увольнение Болтона с новым шпионским скандалом, разразившимся в США.

Ранее Трамп попросил Болтона уйти в отставку, что тот и сделал. Причиной этому послужило частое несогласие американского лидера со многими предложениями помощника по национальной безопасности.