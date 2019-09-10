Оппозиционный депутат Рады оценил законопроект об импичменте президента

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич прокомментировал новый закон о процедуре импичмента президента Украины, который был принят в первом чтении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, закон принят с грубыми нарушениями регламента. Шуфрич отметил, что просил главу Верховной рады подождать неделю, чтобы депутаты смогли внести изменения.

«Могу сказать, что конституционная процедура не только не выдержана, она нарушена и этот закон принят против норм конституции Украины», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Рада приняла законопроект об импичменте президента.