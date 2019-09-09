Эксперт оценил результаты оппозиции на выборах в МГД

Политолог Марат Баширов оценил результаты оппозиции на выборах в Мосгордуму.

«С одной стороны, оппозиция получила примерно такое количество голосов, на которое и претендовала.

Однако, честно говоря, они должны были получить меньше – эффект произвели ряд либеральных площадок, типа ресурсов господина Навального, которые утверждают, что они принесли голоса коммунистам и «яблочникам».

Вслед за Явлинским от Навального отстранились и коммунисты. Сработали не призывы Навального, а обстановка всеобщей истерии, предваряющей выборы.

Другой вопрос, что, если бы не было этого политического столкновения, в формате обычного инерционного сценария коммунисты и «яблочники» получили еще меньше», - отметил эксперт.