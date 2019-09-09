В ЦИК назвали окончательную среднюю явку на выборах в России

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра... Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра...
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра...
Илья Питалев/РИА Новости

Глава российского ЦИК Элла Памфилова рассказала, что средняя явка на выборах в регионах России составила 41,2%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что эта цифра рассчитывалась по итогам голосования на выборах государственной власти в административных центрах субъектов страны.

По ее словам, в 2019 года явка выросла. Она напомнила, что в 2017 года среднее число пришедших на голосование составляло 37,6%.

Ранее стали известны итоги выборов в Мосгордуму.

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