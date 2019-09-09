В ЦИК назвали окончательную среднюю явку на выборах в России

Глава российского ЦИК Элла Памфилова рассказала, что средняя явка на выборах в регионах России составила 41,2%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что эта цифра рассчитывалась по итогам голосования на выборах государственной власти в административных центрах субъектов страны.

По ее словам, в 2019 года явка выросла. Она напомнила, что в 2017 года среднее число пришедших на голосование составляло 37,6%.

Ранее стали известны итоги выборов в Мосгордуму.

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