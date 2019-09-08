Митингующие привели овец к парламенту Грузии

close
Во время ежегодного прогона овец через центр Мадрида, Испания, октябрь 2018 года Во время ежегодного прогона овец через центр Мадрида, Испания, октябрь 2018 года
Во время ежегодного прогона овец через центр Мадрида, Испания, октябрь 2018 года
Susana Vera/Reuters

Митингующие сравнили депутатов от правящей партии Грузии с овцами. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

По информации издания, протестующие привели десять овец к парламенту в Тбилиси для того, чтобы показать, что политики от правящей партии Грузии такие же покорные, как эти животные.

«Овцы – животные, которые не имеют чувства протеста и идут туда, куда их зовет пастух», — заявили митингующие.

Ранее сообщалось, что потасовка митингующих с пророссийским депутатом произошла у парламента Грузии.