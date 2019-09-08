Митингующие привели овец к парламенту Грузии

Митингующие сравнили депутатов от правящей партии Грузии с овцами. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

По информации издания, протестующие привели десять овец к парламенту в Тбилиси для того, чтобы показать, что политики от правящей партии Грузии такие же покорные, как эти животные.

«Овцы – животные, которые не имеют чувства протеста и идут туда, куда их зовет пастух», — заявили митингующие.

Ранее сообщалось, что потасовка митингующих с пророссийским депутатом произошла у парламента Грузии.