Глава МИД Франции назвал области для взаимодействия с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перечислил области, в которых Франция и Россия имеют потенциал для развития отношений, передает ТАСС.

По его мнению, это возможно в сферах безопасности, экономики, а также в космической отрасли.

«Надо рассмотреть проблемы, которые приведут к результатам. Это может быть борьба с терроризмом, космос, экономика, развитие гражданского общества», — заявил Ле Дриан.

Ранее евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции.