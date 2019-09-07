Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о сложностях в работе при обмене заключенными России и Украины. Об этом передает «Интерфакс».
По ее словам, у большинства заключенных по различным причинам отсутствовали паспорта.
Москалькова отметила, что была проделана большая работа, чтобы запросить соответствующие документы и определить юридический статус этих людей.
Она также подчеркнула, что будет продолжать работу над возвращением граждан домой.
Москалькова заявила, что произошедший обмен можно назвать началом большой гуманитарной миссии.
Ранее Украина и Россия устроили обмен заключенными по формуле «35 на 35».