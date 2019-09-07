Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о сложностях в работе при обмене заключенными России и Украины. Об этом передает «Интерфакс».

По ее словам, у большинства заключенных по различным причинам отсутствовали паспорта.

Москалькова отметила, что была проделана большая работа, чтобы запросить соответствующие документы и определить юридический статус этих людей.

Она также подчеркнула, что будет продолжать работу над возвращением граждан домой.

Москалькова заявила, что произошедший обмен можно назвать началом большой гуманитарной миссии.

Ранее Украина и Россия устроили обмен заключенными по формуле «35 на 35».