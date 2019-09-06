Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае

Немецкий канцлер Ангела Меркель, которая в настоящее время находится в Китае, слушала гимны обеих стран сидя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что официальная церемония прошла перед переговорами на площади перед Домом народных собраний в центре Пекина. Температура в городе составляла +30°C. При этом канцлер Германии постоянно улыбалась и выглядела здоровой.

Ранее сообщалось, что при встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой канцлер Германии Ангела Меркель снова села во время воинских почестей и гимна.