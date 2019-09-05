Tagesspiegel: давление на Меркель увеличилось из-за визита в Китай

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В преддверии 12 визита немецкого канцлера Ангелы Меркель в Китай, давление на нее выросло. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

Отмечается, что от политика требуют занять четкую позицию по отношению к протестам в Гонконге. Издание предупреждает о повторении событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь, когда в результате использования танков для разгона демонстрантов погибли сотни человек. Участники нынешних демонстраций направили Меркель официальное письмо, в котором назвали власть КНР диктаторской, а также подчеркнули невозможность свободно воспользоваться основными правами человека. В письме участники протестов требуют встречи с канцлером Германии и напоминают о том, что 30 лет назад во всем мире поддерживали движение борцов за гражданские права в ГДР. Согласно письму, пришло время помочь другой борьбе против подавления свободы.

Как уточняется, во время визита Меркель будут сопровождать высокопоставленные представители экономической делегации. Немецкие предприятия жалуются на то, что при ведении бизнеса с Китаем сталкиваются со многими препятствиями. Тревогу вызывает и закон о безопасности в киберпространстве, который должен регулировать хранение данных о фирмах на территории КНР.