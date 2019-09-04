Депутат Рады заявил о риске диктатуры на Украине

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского могут привести к установлению жесткой диктатуры в стране, передает RT.

«Сегодня под красочным названием «Демократия» офис президента создает такую вертикаль власти, которая может уже в ближайшее время превратиться в жесткую диктатуру», — заявил он.

В частности, Кива раскритиковал законопроект Зеленского о переподчинении ему Национальной гвардии Украины.

По его словам, это свидетельствует о «тревожных процессах», которые происходят на Украине.

Он отметил, что в Раде происходит работа «как по дирижерской палочке», без дискуссий и «инакомыслия».