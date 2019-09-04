В Софведе оценили заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление МИД Болгарии о роли СССР в борьбе за освобождение Европы от нацизма. Об этом сообщает RT.

Он выразил надежду, что болгарский президент назовёт такие слова недопустимыми.

«Обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят «оккупационный режим», — это аморально», — добавил сенатор.

Кроме того, Джабаров призвал не забывать, что мир Европе принес именно Советский Союз.

Ранее посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне.