В Софведе оценили заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление МИД Болгарии о роли СССР в борьбе за освобождение Европы от нацизма. Об этом сообщает RT.
Он выразил надежду, что болгарский президент назовёт такие слова недопустимыми.
«Обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят «оккупационный режим», — это аморально», — добавил сенатор.
Кроме того, Джабаров призвал не забывать, что мир Европе принес именно Советский Союз.
Ранее посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне.