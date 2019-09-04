Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне

Посольство России в Болгарии отреагировало на заявление болгарского МИД о роли СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщается в фейсбук российской дипмиссии.

Отмечается, что российское посольство возмутилось заявлению болгарского внешнеполитического ведомства.

«Мы несколько обескуражены» — прокомментировали в дипломатическом представительстве.

Как стало известно, МИД Болгарии сделал заявление в связи с выставкой, приуроченной к юбилею освобождения Восточной Европы от фашистских захватчиков.

Ранее болгарский МИД попросил не считать борьбу СССР с фашистской Германией освобождением Восточной Европы от нацизма.