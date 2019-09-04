МИД Болгарии попросил не считать освобождением Европы борьбу СССР с нацизмом

МИД Болгарии попросил Россию не считать борьбу СССР с фашистской Германией освобождением Восточной Европы от нацизма. Об этом сообщается на сайте болгарского ведомства.

Согласно заявлению министерства, вклад СССР в разгром нацизма в Европе Болгарией не отрицается.

При этом дипломаты отмечает, что Болгария не должна закрывать глаза на то, что советская армия дала «народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах».

В МИД считают, что термин «освобождение» позволяет иметь привилегированное положение некоторым политическим кругам в Болгарии.

Также в ведомстве заявляют, что данная формулировка является вмешательством во внутриполитические процессы в государстве.