Спикер Рады назвал причину принятия закона о неприкосновенности депутатов парламента

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему был принят закон о снятии неприкосновенности с депутатов украинского парламента. Об этом сообщает «112.ua».

По его словам, такое решение было самым быстрым способом достичь уравнивания прав народных депутатов с остальными гражданами Украины.

«Мы могли пойти другим путем, но на это понадобился бы год, а может и больше», — отметил Разумков.

Ранее Рада изменила украинскую конституцию, ограничив неприкосновенность народных депутатов. За данный законопроект выступили 373 народных депутата Рады.