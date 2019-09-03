Митинг против выдвижения Гахарии на пост премьера устроили в Тбилиси

В Тбилиси возле здания парламента собрались люди, которые выступают против того, чтобы глава МВД Георгия Гахария стал премьером Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в акции приняли участие активисты движения оппозиционных партий страны.

«Его премьерство [Гахарим] является абсурдом», — заявил дин из организаторов акции Гига Макарашвили.

Он добавил, что такие митинги будут проводиться в Тбилиси и в будущем.

Ранее сообщалось, что кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Гахария.

Известно, что бывший премьер Мамуки Бахтадзе возглавлял правительство с лета 2018 года. В понедельник, 3 сентября, он заявил об отставке.