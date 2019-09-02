Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции

Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата крымского парламента в 1994-1998 годах Вадима Мордашова.

По его данным, бывший и единственный 74-летний лидер полуострова поехал отдыхать вместе с женой в Турцию, однако внезапно ему стало плохо.

«Там температура повыше, чем у нас, градусов на десять, случился инсульт», — добавил Мордашов.

В настоящее время другие подробности о состоянии Мешкова неизвестны.

Мешков был президентов Крыма в начале 1990-х годов.

Ранее сообщалось, что экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции.