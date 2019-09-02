Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции
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Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата крымского парламента в 1994-1998 годах Вадима Мордашова.
По его данным, бывший и единственный 74-летний лидер полуострова поехал отдыхать вместе с женой в Турцию, однако внезапно ему стало плохо.
«Там температура повыше, чем у нас, градусов на десять, случился инсульт», — добавил Мордашов.
В настоящее время другие подробности о состоянии Мешкова неизвестны.
Мешков был президентов Крыма в начале 1990-х годов.
Ранее сообщалось, что экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции.