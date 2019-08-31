Встречу советников лидеров «нормандской четверки» подтвердили на Украине

В Киеве подтвердили, что вскоре состоится встреча внешнеполитических советников российского лидера Владимира Путина, украинского главы Владимира Зеленского, а также президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службе Офиса главы украинского государства.

Как отмечается, встреча в «нормандском формате» пройдет в понедельник, 2 сентября, в Берлине.

«В Берлине состоится встреча дипломатических советников лидеров... по организации саммита в «нормандском формате», — добавили в пресс-службе.

Поясняется, что инициатором проведения встречи «нормандской четверки» для обсуждения ситуации в Донбассе был Зеленский.

Ранее в Кремле высказались об условиях для саммита в «нормандском формате».