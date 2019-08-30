Генсек ООН приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

«Конечно, мы готовы его принять», - сказал он.

Об этом Полянский сообщил на брифинге по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

До этого 17 лидеров уже дали положительный ответ на приглашение празднования 75-летия Победы, в их числе представители Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии и Сербии.

Ранее сообщалось, что Зеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы.