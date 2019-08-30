Ответственность за снятие Бортко с выборов губернатора Петербурга возложили на КПРФ

Ответственность за создавшуюся после снятия Владимира Бортко с выборов губернатора Петербурга ситуацию лежит на КПРФ.

Об этом «Газете.Ru» заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, комментируя заявление, с которым выступил Бортко во время телевизионных дебатов в пятницу.

«Партия вообще ведет очень странную стратегию в таком значимом месте, как Санкт-Петербург», - полагает эксперт.

«Бортко же не устроила такая поддержка со стороны партии — парламентарий рассчитывал на победу, но в какой-то момент понял, что замысла побеждать в Петербурге у коммунистов попросту нет», - резюмировал Потуремский.