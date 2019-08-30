Гонконг находится на пороге объявления ЧП

В Гонконге считают, что введение режима чрезвычайного положения в городе, где несколько недель происходят столкновения протестующих и полиции, может дать властям законные права на подавление митинга. Об этом сообщает South China Morning.

Как отмечается, в рамках этого положения глава администрации и исполнительный совет смогут ввести комендантский час, заблокировать сайты социальных сетей, которыми пользуются демонстранты, а также совершить аресты и выдворение участников протестов из города.

Кроме того, в период действия режима чрезвычайного положения за ношение масок в общественных местах грозит уголовная ответственность. Таким образом, полиции будет легче устанавливать личность и задерживать злоумышленников.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга запретила проведения митингов в выходной.