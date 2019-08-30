Трамп передумал ехать в Польшу

Президент США Дональд Трамп принял решение не ехать в Польшу. Трансляцию его выступления вел телеканал C-Span.

Согласно имеющейся информации, в Польше лидер должен был принять участие в мероприятиях, связанных с годовщиной начала Второй мировой войны. Кроме того, у него была запланировала встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Чтобы убедиться, что все ресурсы федерального правительства сосредоточены на надвигающемся шторме, я решил отправить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что для него важно находиться у себя в стране во время шторма «Дориан». Трамп также договорился с польским главой Анджеем Дудой посетить страну в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что представители США и Украины проведут встречу в Польше, а именно в Варшаве.