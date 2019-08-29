«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова

В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным с фотографии экрана ее мобильного телефона, где виден текст сообщения, экс-президент Украины Петр Порошенко «готовит переворот».

Кроме того Богуцкая отметила, что переворот готовится в декабре, до декабря же Аваков останется на посту.

«Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч», — написала депутат

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Арсен Аваков в новом составе правительства сохранит свой пост.