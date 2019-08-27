Болсонару поставил Макрону условие по принятию помощи на тушение пожаров

Бразильский президент Жаир Болсонару предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону извиниться за нанесенные ему оскорбления, передает ТАСС.

По словам лидера Бразилии, французскому коллеге нужно отказаться от оскорблений в его адрес.

«Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлен, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией», — заявил Болсонару.

Он добавил, что после того как ему принесут извинения, он рассмотрит предложение помощи по борьбе с лесными пожарами в регионе.

Ранее Макрон отреагировал на слова президента Бразилии Жаира Болсонару, который посмеялся над внешностью его жены Бриджит Макрон.