Болсонару поставил Макрону условие по принятию помощи на тушение пожаров
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Бразильский президент Жаир Болсонару предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону извиниться за нанесенные ему оскорбления, передает ТАСС.
По словам лидера Бразилии, французскому коллеге нужно отказаться от оскорблений в его адрес.
«Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлен, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией», — заявил Болсонару.
Он добавил, что после того как ему принесут извинения, он рассмотрит предложение помощи по борьбе с лесными пожарами в регионе.
Ранее Макрон отреагировал на слова президента Бразилии Жаира Болсонару, который посмеялся над внешностью его жены Бриджит Макрон.