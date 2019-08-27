Макрон заявил о завершении западного доминирования в мире

Западному доминированию в мире наступает конец. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время отчетливо наблюдается завершение гегемонии Европы в мире.

По мнению Макрона, это связано с укреплением позиций других стран.

Он подчеркнул, что к таким странам относятся Россия и Китай.

«Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что Макрон рассказал, как Россия может попасть на встречу G7.