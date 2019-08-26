Трамп дал обещание пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году. Об этом передает РИА «Новости».
Американский лидер с большой уверенностью говорит о том, что пригласит главу России на встречу лидеров «большой семерки».
При этом Трамп полагает, что это может оказаться сложным делом для Путина.
В связи со своим заявлением американский лидер также отмечает, что не беспокоится о последствиях приглашения российского коллеги на встречу G7, которые могут быть для него.
Ранее Трамп рассказал, почему Россия не будет проситься в G8.