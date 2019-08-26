NYT узнал о сборе компромата на критикующих Трампа журналистов

Cоюзники президента США Дональда Трампа планируют выпустить компрометирующую информацию о журналистах, критикующих президента, пишет New York Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с делом.

По данным СМИ, они собрали досье из «потенциально неоднозначных постов в социальных сетях и другие публичные заявления сотен людей», работающих в крупных новостных агентствах.

Источники отмечают, что были взяты публичные заявления за несколько лет.

NYT при этом отмечает, что не исключено, что подготовка досье ведется, чтобы просто «напугать» журналистов.

Ранее Трамп раскритиковал СМИ за реакцию на слова об избранности.