ЕС поддержит сектора экономики, пострадавшие от роста цен на энергоносители

Власти Европейского Союза рассматривают введение ряда краткосрочных мер, включая налоговые льготы, чтобы облегчить давление на европейские промышленные сектора и регионы, испытывающие трудности из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

«Европейский союз рассматривает налоги на энергоносители, плату за использование сетей и углеродные издержки, как возможные области для введения краткосрочных мер по смягчению давления на отрасли, пострадавшие от высоких цен на энергоносители», — говорится в публикации.

В документе подчеркивается, что содружество стремится разработать краткосрочные меры помощи для наиболее пострадавших регионов и секторов, при этом не нарушая долгосрочные климатические законы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить различные варианты для обсуждения лидерами ЕС на саммите, который состоится 19 марта.

Ранее в Европе обеспокоились остановкой поставок российского газа.