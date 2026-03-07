Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

ЕС поддержит сектора экономики, пострадавшие от роста цен на энергоносители

Reuters: ЕС поддержит отрасли, пострадавшие от роста цен на энергоносители
kajakallas/X

Власти Европейского Союза рассматривают введение ряда краткосрочных мер, включая налоговые льготы, чтобы облегчить давление на европейские промышленные сектора и регионы, испытывающие трудности из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

«Европейский союз рассматривает налоги на энергоносители, плату за использование сетей и углеродные издержки, как возможные области для введения краткосрочных мер по смягчению давления на отрасли, пострадавшие от высоких цен на энергоносители», — говорится в публикации.

В документе подчеркивается, что содружество стремится разработать краткосрочные меры помощи для наиболее пострадавших регионов и секторов, при этом не нарушая долгосрочные климатические законы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить различные варианты для обсуждения лидерами ЕС на саммите, который состоится 19 марта.

Ранее в Европе обеспокоились остановкой поставок российского газа.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!