Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии

Норвежец Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лахти

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринтерский забег свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти.

Спортсмен продолел дистанцию за 2 минуты 49,84 секунды. Вторым к финишу прибыл его соотечественник Ларс Хегген, бронзовую медаль выиграл француз Жюль Шаппа.

Заключительные забеги на этапе Кубка мира в Лахти пройдут 8 марта.

21 февраля Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав шестую золотую олимпийскую медаль в Италии. На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

