Меркель выступила за переговоры между Россией и Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, она хотела бы, что переговоры между главами двух государства прошли как можно скорее.

«Я думаю, что мы должны попытаться продвинуться с этим в ближайшие несколько месяцев», — отметила Меркель.

Она также добавила, что сложившаяся вокруг Украины ситуация является «большой проблемой».

Канцлер пояснила, что в мире и так много проблем, поэтому следует добиться прогресса по этому вопросу.

Ранее Меркель назвала место встречи «нормандской четверки».