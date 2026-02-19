Медведев заявил, что Россия не сможет мириться с соседством недружественных стран

Россия не сможет мириться с тем, если рядом с ней будет расположена недружественная страна, тем более входящая в НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Медведев посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области и пообщался с рабочими.

«Мы не можем мириться с тем, если рядом с нашей страной будет расположено государство, недружественным образом относящееся к нам, да еще и входящее в Североатлантический альянс», — сказал он.

Вместе с тем Медведев выразил уверенность, Россия сможет достичь мира и обеспечить собственную безопасность.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема допустил, что Россия может применить ядерное оружие, если Украина станет членом НАТО. Он отметил, что членство страны в альянсе — это самая большая красная линия для РФ, и она будет на все, чтобы это остановить.

Ранее Медведев допустил возвращение на российский рынок западных компаний.