Из-под завалов на заводе Evolute извлекли рабочего

Человека достали из-под завалов на заводе Evolute после обрушения крыши
В Липецкой области одного рабочего достали из-под завалов на заводе электрокаров Evolute после обрушения крыши. Об этом сообщает глава региона в своем Telegram-канале.

«Из-под завалов извлекли еще одного пострадавшего. Медики оказывают ему помощь. Еще два человека смогли связаться со спасателями по телефону. К ним пробиваются поисково-спасательные подразделения», — говорится в публикации.

До этого Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

Также сообщается, что под завалами автомобильного завода после обрушения могут находиться еще 15 рабочих.

Ранее сообщалось, что пять человек извлекли из-под завалов автозавода «Моторинвест» в Липецкой области.
 
