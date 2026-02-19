На Кубани прекратили изъятие активов «Новоросцемента»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об отказе от иска по изъятию активов группы «Новоросцемент» в пользу государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прекратить производство по настоящему делу», — огласил решение судья.

Суд отменил ранее наложенные обеспечительные меры в отношении компаний «Новоросцемент», Верхнебаканский цементный завод и АО «Актуальные инвестиции».

До этого Арбитражный суд Краснодарского края арестовал акции АО «Актуальные инвестиции», а также все движимое и недвижимое имущество этой компании и других юридических лиц группы, за исключением готовой продукции. Иск был подан 27 января с требованием Генпрокуратуры взыскать в доход государства ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Новоросцемент».

Как сообщалось, владелец «Новоросцемента» Лев Кветной проходит по делу в качестве третьего лица. Поводом для обращения в суд стало незаконное владение предпринимателем стратегически значимым бизнесом.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура отзывает иск об изъятии активов двух цементных заводов на Кубани.