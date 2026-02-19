Пожилого настоятеля храма стошнило на лидера Тайваня в прямом эфире

Празднование Лунного Нового года на Тайване было временно прервано из-за инцидента с ухудшением самочувствия главы одного из храмов во время публичного мероприятия с участием президента Циндэ, пишет Daily Mail.

По сообщениям местных СМИ, председатель храма Линь Пэйхо находился рядом с президентом среди официальных лиц, когда внезапно почувствовал себя плохо. На видеозаписи видно, как пожилой мужчина проявляет признаки недомогания, после чего его стошнило. Часть рвотных масс попала на плечо президента.

После происшествия Линь отошел в сторону и оперся на стол, а сотрудники и помощники оперативно оказали ему помощь. Мероприятие было временно приостановлено.

Президент Лай Циндэ сначала отреагировал на случившееся, а затем вернулся, чтобы помочь организовать оказание первой помощи. Позже, обращаясь к присутствующим, глава государства сообщил, что в семье Линя недавно были случаи заражения норовирусом, предположив, что причиной ухудшения самочувствия могла стать та же инфекция. По его словам, состояние председателя стабилизировалось.

Линь Пэйхо впоследствии извинился за произошедшее, подтвердив, что почувствовал недомогание на фоне болезни родственников и, вероятно, также заразился. Он выразил сожаление перед участниками церемонии и назвал инцидент непредвиденным.

