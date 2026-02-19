Дмитриев опроверг сообщения о «величайшей сделке» с США

Дмитриев опроверг, что РФ предложила США проекты на $12 трлн в обмен на санкции

Россия не предлагала США проекты на $12 трлн «в обмен» на снятие санкций. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем канале в Max.

«The Economist выпустил фейковый вброс: якобы Россия предлагает США проекты на $12 трлн «в обмен» на снятие санкций. Это неверно», — написал глава РФПИ.

Дмитриев добавил, что США сами снимут санкции с России, исходя из собственных интересов. По его словам, после ухода с российского рынка американские компании потеряли более $300 млрд.

Накануне журнал The Economist сообщил, что Совет безопасности России якобы подготовил план по заключению так называемой «величайшей сделки» с США. По информации издания, в обмен Москва якобы попросила снять санкции.

В числе наиболее необычных проектов — строительство тоннеля под Беринговым проливом и создание крупного центра обработки данных с ядерной энергетической установкой. В Госдуме усомнились в реальности таких переговоров и сочли такие сообщения «информационными вбросами». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп допустил отмену санкций против России в будущем.