Из-под завалов на заводе Evolute слышны человеческие крики

Крики слышны из-под завалов после обрушения на заводе Evolute в Липецкой области
ГУ МЧС России по Липецкой области

В Липецкой области из-под завалов на заводе электрокаров Evolute слышны человеческие крики. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Липецка».

«Спасатели ищут людей. Точное число пострадавших неизвестно», — говорится в публикации.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. На месте работают спасательные службы, главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

Также сообщается, что под завалами автомобильного завода после обрушения могут находится еще 15 рабочих.

Ранее сообщалось, что двоих сотрудников сварочного цеха завода Evolute не нашли под завалами.
 
