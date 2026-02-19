Размер шрифта
Стало известно, сколько человек могут быть под завалами завода Evolute после обрушения крыши

112: под завалами завода Evolute после обрушения могут находиться еще 15 рабочих
ГУ МЧС России по Липецкой области

Под завалами автомобильного завода Evolute после обрушения крыши могут находится еще 15 рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«На месте дежурят бригады скорой помощи, пятерых пострадавших извлекли из-под обломков и передали медикам. На месте создан оперативный штаб, продолжается разбор завалов. 112 публикует кадры изнутри завода «Моторинвест», — говорится в публикации.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. На месте работают спасательные службы, главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

Ранее сообщалось, что пять человек извлекли из-под завалов автозавода «Моторинвест» в Липецкой области.
 
