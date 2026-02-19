Стало известно, сколько человек могут быть под завалами завода Evolute после обрушения крыши

112: под завалами завода Evolute после обрушения могут находиться еще 15 рабочих

Под завалами автомобильного завода Evolute после обрушения крыши могут находится еще 15 рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«На месте дежурят бригады скорой помощи, пятерых пострадавших извлекли из-под обломков и передали медикам. На месте создан оперативный штаб, продолжается разбор завалов. 112 публикует кадры изнутри завода «Моторинвест», — говорится в публикации.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. На месте работают спасательные службы, главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

Ранее сообщалось, что пять человек извлекли из-под завалов автозавода «Моторинвест» в Липецкой области.