Малый и средний бизнес получит около 900 млрд рублей в 2026 году

Объем льготного финансирования МСП в 2026 году составит около 900 млрд рублей
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Малый и средний бизнес в 2026 году сможет суммарно привлечь около 900 млрд рублей финансирования с использованием инструментов господдержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом на совете директоров Корпорации МСП сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Будут сохранены действующие инструменты, а также расширена архитектура ряда программ для повышения доступности финансирования предприятий из приоритетных отраслей экономики и регионов», — добавил Решетников.

Отмечается, что в 2026 году вдвое — до 200 млрд рублей — увеличивается объем кредитования по льготной программе Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП. Средства можно будет направлять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели. Минимальный размер кредита на инвестиционные цели снижен вдвое — до 25 млн рублей. В настоящее время министерство проводит отбор банков-партнеров программы.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что при формировании портфеля программ на 2026 год сохранен адресный подход.

«Основной пул мер поддержки и инструментов развития направлен на МСП в приоритетных отраслях. Благодаря такому таргетированию уже наметился тренд на качественное изменение сегмента МСП. С 2023 по 2025 год появилось более 166 тыс. новых субъектов МСП в сфере обрабатывающих производств, легкой промышленности, логистики, туризма, научно-технической деятельности и ИТ», — отметил Исаевич.

В Корпорации МСП сообщили, что будут сохранены «зонтичные» поручительства, покрывающие до 50% суммы кредита и позволяющие привлекать заемное финансирование при недостатке или отсутствии залога. Механизм позволит бизнесу привлечь не менее 216 млрд рублей заемных средств.

Малым технологическим компаниям будет доступно до 20 млрд рублей по льготной программе кредитования, реализуемой совместно Минэкономразвития и Корпорацией МСП. Более 10 млрд рублей смогут привлечь МСП-производители в сфере станкостроения и робототехники по программе Корпорации и Минпромторга России. Предприниматели из моногородов и особых экономических зон суммарно получат в 2026 году до 1 млрд рублей.

Оператором отраслевых программ выступает дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк, который в 2026 году продолжит предоставлять бизнесу финансовую и гарантийную поддержку. Вместе с отраслевыми программами ее объем составит 297 млрд рублей.
 
