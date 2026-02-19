Размер шрифта
На помощь жителям Белгородской области выделят миллиарды рублей

Мишустин: правительство направит 2 млрд рублей для жителей Белгородской области
Александр Астафьев/РИА Новости

Кабинет министров выделит дополнительно 2 млрд рублей Белгородской области на поддержку жителей региона, потерявших свое жилье из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Сегодня в повестке вопрос о выделении дополнительно 2 млрд рублей Белгородской области. Финансирование пойдет на поддержку жителей, утративших свои дома и квартиры», — отметил он.

По его словам, сейчас разработана и реализуется комплексная программа восстановления и развития пострадавших территорий.

До этого правительство России выделило еще 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов за аренду жилья семьям в Курской области, которые вынужденно покинули свои дома.

Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда правительства. Выплата компенсаций рассчитана на период с января по март 2026 года и коснется 21 тысячу семей.

Ранее правительство выделило 4 млрд рублей на пенсии жителям Донбасса и Новороссии.
 
