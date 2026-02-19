Лидер «Спартака» интересен зарубежным клубам

Футболист московского «Спартака» интересен клубам Южной Америки, передает «Евро-Футбол.Ру».

Отмечается, что Барко не заинтересован в уходе из «Спартака».

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

В текущем сезоне Барко провел за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 18 матчей, забив четыре мяча.

Ранее агент игрока «Спартака» объяснил переход своего клиента в грозненский «Ахмат».