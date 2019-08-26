Трамп прокомментировал возможность присутствия России на G7
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Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможность присутствия России на следующем саммите G7. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, свое заявление Трамп сделал перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во Франции в городе Биаррице.
Он отметил, что следующий саммит, скорее всего, пройдет в Майами.
Отвечая на вопрос, примет ли в нем участие Россия, он отметил, что это было бы полезно.
Однако, добавил глава США, не все лидеры G7 согласны с ним.
Ранее британские СМИ сообщили о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России.