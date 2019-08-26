Трамп прокомментировал возможность присутствия России на G7

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможность присутствия России на следующем саммите G7. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, свое заявление Трамп сделал перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во Франции в городе Биаррице.

Он отметил, что следующий саммит, скорее всего, пройдет в Майами.

Отвечая на вопрос, примет ли в нем участие Россия, он отметил, что это было бы полезно.

Однако, добавил глава США, не все лидеры G7 согласны с ним.

Ранее британские СМИ сообщили о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России.