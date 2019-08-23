Эрдоган намерен посетить Россию 27 августа

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Президент Турции Реджеп Эрдоган на форуме G20, 30 ноября 2018 года Президент Турции Реджеп Эрдоган на форуме G20, 30 ноября 2018 года
Президент Турции Реджеп Эрдоган на форуме G20, 30 ноября 2018 года
Luisa Gonzalez/Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен посетить Россию 27 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Как отмечается, Эрдоган приедет с однодневным визитом.

Подробностей о программе прибытия не приводится. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава Турции планирует посетить Москву.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили вопрос урегулирования ситуации в Сирии, а также работу по формированию и запуску конституционного комитета, проводимой совместно с ООН Россией, Турцией и Ираном.