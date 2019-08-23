Президент Турции Тайип Эрдоган намерен посетить Россию 27 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Как отмечается, Эрдоган приедет с однодневным визитом.

Подробностей о программе прибытия не приводится. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава Турции планирует посетить Москву.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили вопрос урегулирования ситуации в Сирии, а также работу по формированию и запуску конституционного комитета, проводимой совместно с ООН Россией, Турцией и Ираном.